I finanzieri mettono sotto sequestro quattro barber shop in provincia della Spezia

La Guardia di Finanza della Spezia ha disposto il sequestro di quattro barber shop situati nel territorio della provincia. Tre di questi si trovano nel comune di Sarzana, mentre uno è localizzato ad Arcola. L’operazione si è conclusa con il sequestro di beni e attività commerciali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le contestazioni.

La Spezia, 21 aprile 2026 – Sequestrati dalla Guardia di Finanza della Spezia tre barber shop nel comune di Sarzana ed uno ad Arcola. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle della compagnia di Sarzana hanno permesso di accertare che i titolari dei quattro saloni in questione - e di altri tre che nel frattempo hanno chiuso i battenti (uno a Sarzana e due alla Spezia), – avrebbero ottenuto le rispettive autorizzazioni comunali per esercitare l'attività in assenza di idonei titoli abilitativi. I sette barbieri, tutti di origine magrebina, erano in possesso di un'attestazione professionale rilasciata dal medesimo ente, non accreditato e non autorizzato ad emettere titoli validi per l'esercizio della professione di acconciatore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I finanzieri mettono sotto sequestro quattro barber shop in provincia della Spezia Notizie correlate Enrico Candoli inaugura domani il ’Chicco Barber Shop’Il giovane imprenditore Enrico Candoli ha acquistato un nuovo salone sul lungomare. “Barber shop”, maxi operazione a Terni: denunce, attività sospese e multe per 90mila euroI carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Terni nei giorni scorsi hanno portato a termine una vasta operazione denominata “Barber Shop” nel...