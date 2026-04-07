La regione siciliana ha annunciato un investimento di 239 milioni di euro destinati a imprese, famiglie e occupazione. Sono stati avviati nuovi bandi per favorire investimenti e sostenere la crescita economica. Il presidente della regione ha dichiarato che queste risorse forniranno supporto concreto a chi investe nel futuro dell’isola. Le misure sono parte di un piano più ampio approvato con la legge finanziaria regionale 2025, gestito attraverso l’ente Irfis-FinSicilia.

Sostenere occupazione, investimenti e innovazione: con questi obiettivi il governo Schifani, attraverso Irfis-FinSicilia, dà il via a un nuovo pacchetto di misure previste dalla legge finanziaria regionale 2025. Con un budget complessivo di 239 milioni di euro, gli interventi puntano a rafforzare il tessuto produttivo locale, favorire la crescita delle imprese e promuovere il lavoro stabile. Il cronoprogramma degli avvisi pubblici è stato definito con l’obiettivo di garantire chiarezza, accessibilità e piena partecipazione da parte di imprese e cittadini. «Queste misure - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - servono a rendere il nostro sistema economico sempre più moderno, efficiente e competitivo, con evidenti ricadute positive sull'occupazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Regione siciliana: 239 milioni per imprese, famiglie e occupazione. Via a bandi. Schifani: "Risorse concrete per chi investe nel futuro"

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