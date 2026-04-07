Regione ecco i primi bandi | 239 milioni per imprese famiglie e occupazione

La regione ha annunciato i primi bandi previsti dalla legge finanziaria regionale 2025, destinati a finanziare imprese, famiglie e occupazione. Sono stati stanziati 239 milioni di euro attraverso Irfis-FinSicilia, con l’obiettivo di sostenere investimenti, promuovere l’occupazione e favorire l’innovazione. Le misure rappresentano un intervento diretto per facilitare l’accesso alle risorse finanziarie, in un quadro di iniziative avviate dal nuovo governo regionale.

Il cronoprogramma degli avvisi pubblici è stato definito con l’obiettivo di garantire chiarezza, accessibilità e piena partecipazione da parte di imprese e cittadini Sostenere occupazione, investimenti e innovazione: con questi obiettivi il governo Schifani, attraverso Irfis-FinSicilia, dà il via a un nuovo pacchetto di misure previste dalla legge finanziaria regionale 2025. Con un budget complessivo di 239 milioni di euro, gli interventi puntano a rafforzare il tessuto produttivo locale, favorire la crescita delle imprese e promuovere il lavoro stabile. Il cronoprogramma degli avvisi pubblici è stato definito con l’obiettivo di garantire chiarezza, accessibilità e piena partecipazione da parte di imprese e cittadini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

"Dammi il 5!", pubblicati i quattro bandi a sostegno dell’occupazione e delle impreseSempre sul sito del Comune sono stati resi noti gli avvisi relativi all’assegnazione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese:...

Schifani accelera sulla stabilità: 239 milioni per lavoro, imprese ed energiaUna tabella di marcia scandita settimana per settimana per trasformare le misure della legge di Stabilità in bandi operativi.

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Ex Ilva, Regione Puglia sblocca i primi fondi per l’indotto: già impegnati 12 milioni, pagamenti in arrivo a 23 impreseEx Ilva, la Regione Puglia ha già impegnato 12 milioni per l’indotto di Taranto. In arrivo i pagamenti per 23 imprese della filiera ... affaritaliani.it

Corsi di specializzazione sostegno scolastico disabili: ecco i primi bandi per ogni regioneLe università stanno avviano le procedure per l’avvio del VI ciclo di specializzazione per il sostegno didattico ad alunni con disabilità: ecco i primi bandi Torniamo a parlare di scuola e di docenti ... disabili.com

Nuovo ospedale Maglie-Mepignano. Il capogruppo in regione di Fratelli d'Italia Pagliaro e il consigliere Basile incalzano: “un nosocomio che è ancora sulla carta dopo quasi 15 anni e che resta in attesa di rifinanziamento. Vogliamo risposte in audizione” dico - facebook.com facebook

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