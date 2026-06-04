Banconote | l’IA di Bankitalia per scovare i difetti di stampa

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'Intelligenza Artificiale sviluppata da Bankitalia analizza le banconote per individuare difetti di stampa. Utilizza algoritmi avanzati per riconoscere errori e imperfezioni che potrebbero sfuggire all'occhio umano, specialmente dopo molte verifiche. La tecnologia mira a migliorare il controllo sulla qualità delle banconote, individuando anomalie e difetti mai rilevati prima. L'IA esamina le banconote in modo rapido e preciso, contribuendo a contrastare le falsificazioni e a garantire l'autenticità delle emissioni.

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Come può un'IA individuare difetti di stampa mai visti prima? Quali errori specifici rischiano di sfuggire all'occhio umano stanco? Chi gestirà la decisione finale tra l'algoritmo e l'operatore? Cosa accadrà se una banconota difettosa entra nel circuito monetario??? In Breve Uso di reti neuronali siamesi per gestire variabilità di forma e posizione difetti. Tecnica few-shot learning per identificare anomalie non catalogate nei flussi produttivi. Integrazione de . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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