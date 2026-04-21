Recenti notizie rivelano che l’intelligence statunitense ha impiegato un software di intelligenza artificiale chiamato Claude Mythos in modo non dichiarato. Il suo scopo sarebbe quello di individuare vulnerabilità nei sistemi informatici, superando i limiti previsti dalle normative governative sull’uso di tecnologie avanzate. La notizia solleva dubbi sulla trasparenza delle operazioni e sul rispetto delle procedure di controllo.

L’intelligence statunitense sembra aver superato i limiti imposti dal governo per l’utilizzo di software avanzati. Secondo quanto emerso, gli operatori della National Security Agency starebbero impiegando Claude Mythos Preview, un modello di intelligenza artificiale di Anthropic progettato per individuare falle informatiche, nonostante le restrizioni formali vigenti tra l’amministrazione Trump e la società produttrice. Scontro tra sicurezza nazionale e autonomia tecnologica. Il cuore della controversia risiede nella natura stessa dell’algoritmo: Claude Mythos Preview possiede capacità straordinarie nel rilevare vulnerabilità nei sistemi, una dote preziosa si occupa di sicurezza, ma estremamente rischiosa qualora venisse manipolata da hacker malevoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NSA e IA: l’uso segreto di Claude Mythos per scovare falle cyber

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