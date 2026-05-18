A Sansepolcro alcuni giovani hanno realizzato delle banconote finte e le hanno presentate come autentiche. La vicenda ha attirato l’attenzione perché la Banca d’Italia, credendo alle banconote create dai ragazzi, ha consegnato loro circa 10.000 euro. La storia si inserisce in un contesto in cui, in altri casi, grandi gruppi hanno gestito milioni di euro attraverso operazioni di project financing e consulenze, mentre questa volta sono stati dei ragazzi a mettere in atto una truffa semplice ma efficace.

SANSEPOLCRO — In un Paese dove i grandi riescono a far sparire milioni con un project financing e una consulenza creativa, a Sansepolcro dei ragazzini hanno fatto una banconota inventata. e almeno questi l’hanno fatta bella davvero. L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro ha infatti vinto il primo premio nazionale del concorso di Bankitalia “Inventiamo una banconota”, lasciando dietro 965 scuole italiane e pure quelle all’estero. Tradotto: in Valtiberina gli studenti disegnano meglio dell’economia vera. Il bozzetto vincitore si chiama “Armonie in movimento”, nome che sembra un disco progressive degli anni ’70 ma che invece è una banconota immaginaria capace di convincere perfino quelli che stampano gli euro sul serio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Sansepolcro i ragazzi stampano banconote: Bankitalia ci casca e gli dà pure 10mila euro

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