Talassemia al Bambino Gesù la svolta delle terapie geniche | Oltre il 90% dei pazienti senza trasfusioni

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale della talassemia, l’ospedale pediatrico ha condiviso i risultati raggiunti dal 2018 a oggi nel trattamento di questa malattia. Secondo quanto riferito, più del 90% dei pazienti trattati con le nuove terapie geniche non necessita più di trasfusioni. Questi progressi rappresentano un passo avanti importante nelle possibilità terapeutiche offerte a chi convive con la talassemia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione della Giornata mondiale della talassemia, l’8 maggio, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù traccia il bilancio di un percorso sulla malattia che, dal 2018 a oggi, “ha contribuito in modo determinante allo sviluppo delle terapie geniche oggi disponibili per i pazienti”, spiegano.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Al Policlinico di Bari arriva la terapia genica per la talassemia: "Oltre il 90% dei pazienti ottiene l'indipendenza dalle cure"Il Policlinico di Bari è tra i primi centri in Italia ad avviare la procedura per la terapia genica in pazienti talassemici.

Al Policlinico di Bari arriva la terapia genica per la talassemia: "Oltre il 90% dei pazienti ottiene indipendenza dalle cure"Il Policlinico di Bari è tra i primi centri in Italia ad avviare la procedura per la terapia genica in pazienti talassemici.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Talassemia, al Bambino Gesù la svolta delle terapie geniche: dai primi studi all'editing del genoma; Giornata della talassemia: incidenza, cure e qualità della vita. I dati; Talassemia, la svolta delle terapie geniche: oltre il 90% dei pazienti dice addio alle trasfusioni; Il Bambino Gesù per i pazienti con talassemia.

bambino gesù talassemia al bambino gesùTalassemia, l’editing del DNA trasforma la vita di migliaia di pazientiAl bambino Gesù la svolta delle terapie geniche: dai primi studi all’editing del genoma. Oltre il 90% dei pazienti senza trasfusioni grazie alle terapie avanzate, oggi rimborsate dal SSN. L’8 maggio l ... insalutenews.it

bambino gesù talassemia al bambino gesùGiornata della talassemia: incidenza, cure e qualità della vita. I datiÈ una delle malattie genetiche del sangue più diffuse al mondo. In Italia si contano circa 7 mila pazienti affetti da questa patologia. In occasione della giornata mondiale, l'ospedale pediatrico Bamb ... tg24.sky.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.