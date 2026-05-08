Talassemia al Bambino Gesù la svolta delle terapie geniche | Oltre il 90% dei pazienti senza trasfusioni
In occasione della Giornata mondiale della talassemia, l’ospedale pediatrico ha condiviso i risultati raggiunti dal 2018 a oggi nel trattamento di questa malattia. Secondo quanto riferito, più del 90% dei pazienti trattati con le nuove terapie geniche non necessita più di trasfusioni. Questi progressi rappresentano un passo avanti importante nelle possibilità terapeutiche offerte a chi convive con la talassemia.
In occasione della Giornata mondiale della talassemia, l’8 maggio, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù traccia il bilancio di un percorso sulla malattia che, dal 2018 a oggi, “ha contribuito in modo determinante allo sviluppo delle terapie geniche oggi disponibili per i pazienti”, spiegano.🔗 Leggi su Romatoday.it
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