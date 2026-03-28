Questa mattina a Como un cane di tre anni, un setter inglese, è rimasto impigliato su una recinzione mentre inseguiva un uccellino. Dopo aver tentato di tornare indietro senza successo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. I soccorritori sono intervenuti in via Binda, dove il cane si trovava immobilizzato. Nessuna altra persona o animale è rimasto coinvolto nell’incidente.

Una corsa improvvisa, lo scatto d’istinto, poi il silenzio e la difficoltà a tornare indietro. È finita con un intervento dei vigili del fuoco la piccola avventura di Rufus, un setter inglese di tre anni, protagonista questa mattina in via Binda a Como. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe partito da un volatile intravisto tra i rami. Rufus, fedele alla sua natura, si è lanciato all’inseguimento arrampicandosi nella vegetazione a ridosso di una recinzione. Un movimento rapido, quasi naturale per lui, ma che lo ha portato in una posizione dalla quale non è più riuscito a scendere. A quel punto sono stati allertati i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, intervenuti sul posto per recuperare l’animale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Inseguiva un uccellino ma resta bloccato su una recinzione: Rufus salvato dai vigili del fuoco

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