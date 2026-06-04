Un bambino è morto annegato in una spa. La premier ha scritto una lettera alla madre del bambino, esprimendo dolore e vicinanza. Nella lettera, ha promesso di proporre una legge dedicata al bambino. La comunicazione è arrivata dopo la tragedia, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle misure che verranno adottate.

Una lettera carica di dolore, ma anche di vicinanza e riconoscenza. Accompagnata da una promessa: quella di una legge quadro "che fissi standard di protezione uniformi su tutto il territorio nazionale e che assicuri requisiti chiari a tutela della salute e della sicurezza delle persone nelle piscine". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto a Nicoletta Sprecacè, la madre di Matteo Brandimarti, il bambino di 11 anni di San Benedetto del Tronto morto dopo essere rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio nell’hotel Duca di Montefeltro di Pennabilli. Nella sua lettera, Meloni esprime il proprio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambino annegato nella spa. La premier scrive alla mamma: "Una legge nel nome di Matteo"

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