Bambini gratis a teatro con la leggenda di Colapesce

Un nuovo spettacolo conclude la stagione teatrale Fuochi Comuni 2526 con bambini gratuiti. L’evento si svolge presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, nell’ambito di “A piccoli passi in teatro”, curato da Ultimi Fuochi Teatro. La rappresentazione si basa sulla leggenda di Colapesce, e l’ingresso è gratuito per i bambini. La rassegna si chiude con questa ultima occasione di partecipazione.

Si conclude con un nuovo appuntamento di A piccoli passi in teatro la stagione teatrale Fuochi Comuni 2526, curata da Ultimi Fuochi Teatro presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano. Il 5, 6 e 7 giugno andrà in scena uno spettacolo - laboratorio gratuito dedicato a bambini e bambine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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