Domenica 29 marzo 2026 alle 17, al Teatro Nuovo di Pisa andrà in scena ‘POeSIA (e l’invisibile)’, uno spettacolo dedicato ai bambini prodotto dalla compagnia MERAKI. L’evento si svolgerà nel teatro cittadino e prevede una rappresentazione pensata per un pubblico giovane. La rappresentazione è parte della programmazione teatrale dedicata ai più piccoli.

Domenica 29 marzo 2026, alle 17, il Teatro Nuovo di Pisa ospita ‘POeSIA (e l’invisibile)’, spettacolo per bambini della compagnia MERAKI.TEATRO, con la regia di Enrico Messina e in scena Simona Gambaro e Mariano Nieddu. Lo spettacolo racconta l’incontro tra Sia e Po, due figure che attraversano insieme frammenti di vita quotidiana – conoscersi, rincorrersi, condividere spazi e possibilità – in un percorso che si apre all’esperienza dell’esistere più che alla ricerca di risposte. La drammaturgia si ispira alla poesia contemporanea, trasformandone il linguaggio in azione scenica e restituendo uno sguardo capace di rendere visibile ciò che normalmente sfugge. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Teatro per bambini: 'Poesia ( e l'invisibile)' al Teatro Nuovo

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