Una neonata di due mesi è deceduta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento dopo essere stata dimessa. I genitori l’avevano portata in ospedale in seguito a un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. È stata aperta un’inchiesta per chiarire quanto accaduto.

Una neonata di due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento, dove era stata trasportata d’urgenza dai genitori dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La piccola era già stata accompagnata al pronto soccorso nella serata precedente per una crisi respiratoria. Dopo le cure del caso, era stata dimessa e riportata a casa, ma poco dopo il rientro le sue condizioni sarebbero peggiorate. I genitori hanno quindi deciso di riportarla in ospedale, dove però la neonata è deceduta, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. La famiglia, che ha anche una gemellina, ha presentato denuncia in questura. Gli agenti della Squadra mobile hanno immediatamente acquisito la cartella clinica per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiesta

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