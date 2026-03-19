Una neonata di due mesi è deceduta dopo essere tornata a casa a Benevento, portando all’apertura di un’indagine sull’ospedale locale. La tragedia ha suscitato grande attenzione nella comunità e ha sollevato domande su quanto accaduto prima del decesso. Le autorità stanno verificando i fatti e accertando eventuali responsabilità legate alle cure ricevute.

Cosa è successo alla neonata di due mesi a Benevento?. Una tragedia che scuote Benevento e apre interrogativi ancora senza risposta. Una neonata di appena due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio dopo essere stata riportata d’urgenza dai genitori per un improvviso peggioramento delle condizioni respiratorie. La piccola era stata visitata poche ore prima nello stesso ospedale per una crisi respiratoria e successivamente dimessa. Una volta rientrata a casa, però, la situazione è precipitata. I genitori, accortisi dell’aggravarsi del quadro clinico, l’hanno riportata in ospedale, ma per la neonata non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi iniziale è quella di un arresto cardiaco, ma saranno gli accertamenti a chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Neonata muore dopo il ritorno a casa: indagine aperta sull’ospedale di Benevento

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