Le forze statunitensi nel Baltico hanno ridotto il numero di navi impiegate nell'esercitazione BALTOPS 2026. L’attenzione si sposta sullo sminamento e sulla sicurezza marittima. Quest’anno sono coinvolti meno mezzi rispetto alle edizioni precedenti. Nuovi Paesi partecipano alle operazioni, modificando gli equilibri difensivi nel Nord Europa. La manovra riflette un cambiamento nelle strategie militari, con una priorità crescente sulla sicurezza delle vie di navigazione e sul controllo degli ordini di sminamento nella regione.

Perché gli Stati Uniti hanno ridotto il numero di navi nel Baltico?. Quali nuovi Paesi cambiano gli equilibri difensivi nel Nord Europa?. Come influirà la presenza russa sulle operazioni di sminamento previste?. Perché l'Italia non parteciperà alle operazioni di quest'anno?.? In Breve 20 navi e 6.000 militari coinvolti fino al 20 giugno. Riduzione unità rispetto alle 40 navi e 9.000 militari dell'edizione precedente. Focus su sminamento, operazioni anfibie e protezione vicino all'isola di Gotland. Assetti USA ridotti per operare nello Stretto di Hormuz e nell'Artico. L’esercitazione navale BALTOPS 2026 inizia nel Mar Baltico con un numero ridotto di unità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baltico, scatta BALTOPS 2026: meno navi e focus su sminamento

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