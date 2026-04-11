Due navi da guerra statunitensi si trovano attualmente nello Stretto di Hormuz, dove stanno effettuando un'operazione di sminamento. La presenza di queste unità segue le attività di monitoraggio e sicurezza in quella zona strategica del Golfo. L'operazione di sminamento coinvolge imbarcazioni militari e tecnici specializzati per individuare e rimuovere eventuali ordigni nascosti nelle acque. La navigazione delle navi è stata comunicata alle autorità locali e ai partner internazionali.

Due navi da guerra americane stanno transitando nello Stretto di Hormuz per un'operazione di sminamento. Lo riferisce il Comando centrale Usa in un post sui social media. In una nota il Centcom annuncia che "la Uss Frank E. Peterson e la Uss Michael Murphy hanno attraversato lo stretto nell'ambito di una missione più ampia volta a garantire che sia completamente libero dalle mine navali precedentemente posizionate dai pasdaran". "A breve condivideremo questo percorso con il settore marittimo, al fine di favorire il libero flusso dei commerci", ha dichiarato l'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centcom, due navi da guerra Usa nello stretto di Hormuz per lo sminamento

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