È iniziata nell’area del Baltico un’esercitazione militare organizzata dalla NATO. Quest’anno sono state schierate meno navi rispetto alle edizioni precedenti e l’Italia non prende parte alla manovra. Tra le imbarcazioni coinvolte ci sono l’ammiraglia USS Mount Whitney, una delle due navi comando della forza anfibia di classe Blue Ridge, e altre unità militari delle nazioni alleate. L’esercitazione si svolge con esercitazioni di manovre e operazioni navali nella regione.

Al via BALTOPS edizione 2026. Si tratta di un’importante esercitazione navale multinazionale sotto l’ombrello dell’Alleanza atlantica che si svolge ogni anno nel Mar Baltico. L’edizione di quest’anno si concluderà il 20 giugno. Tradizionalmente guidata dalla Sesta Flotta degli Stati Uniti, mira a rafforzare l’interoperabilità tra gli alleati e i partner della Nato. Quest’anno partecipano circa 20 navi da guerra, 6.000 militari e 15 Paesi tra cui Germania, Francia e Polonia. Non c’è l’Italia. Nella scorsa edizione le navi erano oltre 40 e circa 9.000 militari. Le esercitazioni prevedono attività di sminamento, protezione delle linee di comunicazione attorno all’isola svedese di Gotland e operazioni anfibie. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Baltico, al via l’esercitazione Nato. Quest’anno meno navi. L’Italia non partecipa

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