Balneabilità in Campania Grimaldi Lega | Dati Arpac positivi ora la Regione recuperi le aree ancora critiche

La qualità delle acque di balneazione in Campania si conferma tra le migliori in Italia, secondo i dati dell’Arpac. Il consigliere regionale della Lega ha commentato che i risultati sono positivi, ma ha chiesto alla Regione di intervenire sulle aree ancora considerate critiche. La regione ha mantenuto alti standard di balneabilità, ma alcune zone richiedono miglioramenti per garantire la sicurezza dei bagnanti.

La Campania continua a confermarsi tra le regioni italiane con le migliori performance in termini di qualità delle acque di balneazione. A sottolinearlo è Massimo Grimaldi, esponente della Lega e presidente della Commissione Speciale Risorsa Mare del Consiglio regionale della Campania, che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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