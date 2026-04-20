Campania la Lega blocca le trattative | Napoli non si decide ora

Nella regione Campania, il commissario della Lega ha dichiarato che le trattative per le prossime elezioni amministrative sono state interrotte. Ha precisato che i documenti firmati dalle forze del centrodestra non costituiscono accordi definitivi e che al momento non ci sono decisioni prese riguardo alla candidatura a Napoli. La posizione della Lega è chiara nel bloccare ogni avanzamento nelle trattative in questa fase.

Il commissario della Lega in Campania, Zinzi, ha messo un punto fermo sulla gestione delle prossime consultazioni amministrative, respingendo con decisione ogni tentativo di interpretare come accordi definitivi i documenti firmati dalle componenti del centrodestra campano. La dichiarazione arriva dopo il recente incontro avvenuto tra Martusciello e Cirielli, segnando una linea netta sulla necessità di rispettare i ruoli interni e le procedure decisionali dei singoli partiti prima di procedere con scelte unilaterali. La strategia per Salerno e la gestione del fronte napoletano. Mentre per la città di Salerno la convergenza politica è già indicata nel nome di Gherardo Maria Marenghi, la questione riguardante Napoli viene trattata su un piano differente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania, la Lega blocca le trattative: Napoli non si decide ora Notizie correlate Mercato Roma, la proprietà blocca i rinnovi: si fermano anche le trattative per Mancini e CristanteCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Campania, Nappi (Lega): situazione sanità drammatica. La campagna elettorale è finita, ora si agisca con i fattiTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Tutti gli aggiornamenti In Consiglio regionale Campania lotta tra Lega e Forza Italia sulle commissioni speciali. Si cerca un accordo entro giovedìIl tempo stringe, giovedì 12 marzo sono state riconvocate le due commissioni regionali speciali le cui presidenze sono appannaggio dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale. Forza Italia ... fanpage.it In Consiglio regionale Campania vince la Lega: Fratelli d’Italia non vota il candidato di Forza Italia alla commissione specialeAlla fine tanto tuonò che piovve e nello scontro tra Forza Italia e Lega in Consiglio regionale Campania c'è stato uno sconfitto e un vincitore. Per saperlo occorre leggere il resoconto dei lavori per ... fanpage.it