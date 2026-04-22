Le spiagge con il mare più pulito a Napoli e in Campania nel 2026 ok a Sorrento e Positano | dati Arpac

Nel 2026, i dati dell'Arpac hanno rilevato sette spiagge a Napoli con qualità del mare classificata come eccellente. Tra queste si trovano il Lungomare Caracciolo e Marechiaro. In molte altre località della Campania, come Sorrento e Positano, sono state segnalate acque con livelli di pulizia elevati, confermando l'attenzione alla qualità delle acque marine della regione.

A Napoli promosse 7 spiagge con qualità eccellente del mare, ci sono il Lungomare Caracciolo e Marechiaro. Ok anche a Sorrento, Positano e Sapri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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