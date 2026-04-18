Promosso il mare pontino | il 94% delle acque è eccellente

Con l’arrivo dell’estate, la Regione Lazio ha diffuso i risultati delle analisi sulle acque di balneazione nel territorio. Secondo i dati più recenti, il 94% delle acque del mare pontino è stato classificato come

L'estate è alle porte e la Regione rende noti i dati delle analisi delle acque di balneazione del Lazio, che quest'anno risultano “eccellenti”, con un miglioramento ulteriore anche rispetto allo scorso anno. Per la prima volta infatti nessuna delle aree analizzate è “scarsa” e nella.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Lazio, mare e laghi da record: il 93% delle aree balneabili è eccellenteRoma, 18 aprile 2026 – La stagione estiva è ormai alle porte e anche quest’anno la maggior parte delle acque di balneazione del Lazio risulta di...

Qualità del mare in Calabria, monitoraggio in 649 punti: il 97% delle acque è balneabile"Un risultato che testimonia l’efficacia del sistema di controllo e l’attenzione crescente verso la tutela del mare", il commento del Filippo...