Notizia in breve

Sono stati spediti 1.859 kit elettorali in 63 paesi per il ballottaggio in Perù. La diaspora influenzerà il risultato tra i candidati Fujimori e Sánchez. I diplomatici sono stati incaricati di trasportare personalmente i kit in città come Mosca. La distribuzione è avvenuta attraverso corrieri specializzati. Nessun altro dettaglio sui tempi di consegna o sulle modalità di voto all’estero è stato comunicato.