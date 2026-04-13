Domenica in Perù, gli elettori sono andati alle urne per eleggere il nuovo presidente. La consultazione ha visto la presenza di 35 candidati, un numero senza precedenti nella storia del paese. Le schede sono state compilate in un clima di attesa, con i cittadini chiamati a esprimersi su una vasta offerta politica. I risultati definitivi determineranno i due candidati che si sfideranno nel prossimo ballottaggio.

Domenica i peruviani si sono recati alle urne per scegliere un nuovo presidente. La scelta era vasta, come mai nella storia, un totale di 35 candidati. Come era previsto, nessuno ha raggiunto la soglia del 50% per vincere in un primo turno, per cui ci sarà il ballottaggio (molto probabilmente il 7 giugno). Questo sarà il nono presidente del Perù in 10 anni. A un giorno dalla chiusura dei seggi ancora è stato contabilizzato soltanto meno della metà dei voti a causa di irregolarità logistiche. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’emittente Bbc, nei primi due posti ci sono la candidata di destra, Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, con il 17% dei voti e il candidato dell’estrema destra Rafael López Aliaga, con il 16%.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Presidenziali in Perù. Chi andrà al ballottaggio

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