Il Partito Liberaldemocratico di Arezzo ha ringraziato Marco Donati per il suo impegno nella campagna elettorale e per il risultato ottenuto nel primo turno delle elezioni comunali. La nota sottolinea la libertà di scelta degli elettori, condivisa con Donati, in vista del ballottaggio.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Il Partito Liberaldemocratico di Arezzo desidera anzitutto ringraziare Marco Donati per l’impegno profuso nella campagna elettorale e per il risultato raggiunto nel primo turno delle elezioni comunali di Arezzo. Elezioni che non hanno dato l’esito auspicato ma che sono comunque un’ottima base di partenza, con un aretino su cinque che al voto ha dato la preferenza al candidato sindaco Marco Donati, forte di un programma innovativo, di ampio respiro, frutto di una campagna di ascolto durata 6 anni, al quale programma il PLD ha dato pieno appoggio. “Il ringraziamento si estende naturalmente a tutte le forze, civiche e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ballottaggio: «Libera scelta degli elettori condivisa con Marco Donati»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ballottaggio, Donati non dà indicazioni di voto: migliaia di elettori costretti a scegliere senza tutorialIn città si sono registrati momenti di confusione dopo che Marco Donati ha annunciato di non fornire indicazioni di voto per il ballottaggio tra i...

Marco Donati: "Questo 20% è un patrimonio della città, prematuro parlare di accordi per il ballottaggio"Le liste legate alla candidatura di Marco Donati hanno superato il 20% dei voti e si trovano al punto elettorale di piazza Risorgimento.

Temi più discussi: Ballottaggio: Libera scelta degli elettori condivisa con Marco Donati; Marco Donati: Nessuna indicazione al ballottaggio. Ci togliamo dalla sfida per non essere ingombranti; Centritalia News Informazione Quotidiana; Arezzo al ballottaggio: che fine farà il 20% di Azione?.

Ballottaggio: Libera scelta degli elettori condivisa con Marco DonatiArezzo, 4 giugno 2026 – Il Partito Liberaldemocratico di Arezzo desidera anzitutto ringraziare Marco Donati per l’impegno profuso nella campagna elettorale e per il risultato raggiunto nel primo turno ... lanazione.it

Il candidato del centrodestra Marcello Comanducci: Marco Donati ha fatto una scelta intelligente. Gli aretini sono liberiMarco ha fatto la scelta più intelligente e rispettosa possibile: lasciare che siano i cittadini a decidere liberamente. Così Marcello Comanducci (centrodestra) alle dichiarazioni di Marco Donati su ... corrierediarezzo.it