Marco Donati | Questo 20% è un patrimonio della città prematuro parlare di accordi per il ballottaggio

Notizia in breve

Le liste legate alla candidatura di Marco Donati hanno superato il 20% dei voti e si trovano al punto elettorale di piazza Risorgimento. Donati ha dichiarato che questa percentuale rappresenta un patrimonio per la città e ha aggiunto che è prematuro parlare di accordi per il ballottaggio. Il progetto della coalizione civica ha raggiunto questa soglia di consenso.