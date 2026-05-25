Marco Donati | Questo 20% è un patrimonio della città prematuro parlare di accordi per il ballottaggio
Le liste legate alla candidatura di Marco Donati hanno superato il 20% dei voti e si trovano al punto elettorale di piazza Risorgimento. Donati ha dichiarato che questa percentuale rappresenta un patrimonio per la città e ha aggiunto che è prematuro parlare di accordi per il ballottaggio. Il progetto della coalizione civica ha raggiunto questa soglia di consenso.
Mentre il progetto della coalizione civica raggiunge e supera il 20% dei voti i rappresentati delle liste legate alla candidatura di Marco Donati sono al punto elettorale di piazza Risorgimento. Il dato vede più che raddoppiare il risultato di 6 anni fa senza però la possibilità di arrivare al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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