In città si sono registrati momenti di confusione dopo che Marco Donati ha annunciato di non fornire indicazioni di voto per il ballottaggio tra i due candidati principali. Migliaia di elettori si sono trovati a dover scegliere senza ricevere indicazioni o consigli, generando incertezza tra chi si apprestava a votare. La decisione ha lasciato molti cittadini senza riferimenti chiari su quale candidato sostenere nel secondo turno delle elezioni.

AREZZO – Momenti di panico in città dopo l’annuncio di Marco Donati: nessuna indicazione di voto per il ballottaggio tra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli. La decisione ha colto impreparati centinaia di elettori che, fino all’ultimo, speravano di ricevere almeno un foglietto illustrativo, una legenda o un pratico schema a colori per capire cosa fare il 7 e 8 giugno. “Pensavo ci dicesse chi votare”, racconta un cittadino ancora sotto shock. “Adesso mi tocca leggere i programmi, confrontare le proposte e decidere da solo. Non ero pronto a una cosa del genere”. Donati ha spiegato di aver raccolto oltre 9.300 voti grazie a temi e battaglie che hanno intercettato il disagio di molti aretini. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ballottaggio, Donati non dà indicazioni di voto: migliaia di elettori costretti a scegliere senza tutorial

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