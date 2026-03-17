Manfredonia Referendum 2026 Rilascio tessere elettorali

A Manfredonia sono stati avviati i lavori per il rilascio delle tessere elettorali in vista del Referendum del 2026. Le operazioni si svolgono presso gli uffici comunali e sono rivolte ai cittadini che devono aggiornare o richiedere la tessera per poter votare. La procedura si svolge secondo le indicazioni fornite dagli uffici, con orari stabiliti e modalità di consegna.

Si informa che, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati, l'ufficio elettorale rimarrà aperto nei seguenti giorni: venerdì 20 marzo 2026dalle ore 09:00 alle ore 18:00sabato 21 marzo 2026dalle ore 09:00 alle ore 18:00domenica 22 marzo 2026dalle ore 07:00 alle ore 23:00lunedì 23 marzo 2026dalle ore 07:00 alle ore 15:00 Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Referendum 2026. Rilascio tessere elettorali Articoli correlati Gli orari di apertura straordinaria degli sportelli del Comune per il rilascio delle tessere elettoraliScattano a partire da lunedì 23 febbraio e fino al 9 marzo, le aperture straordinarie programmate degli sportelli dei servizi demografici per il... Bologna, referendum 2026: il Comune si prepara, aperture straordinarie per le tessere elettorali e ricerca scrutatori.Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 a Bologna si avvicina e l’amministrazione comunale si prepara ad affrontare la sfida logistica e... 22 e 23 marzo referendum sulla giustizia #shorts Una raccolta di contenuti su Manfredonia Referendum 2026 Rilascio... MANFREDONIA ELEZIONI Manfredonia, aperture straordinarie per il rilascio delle carte d’identità in vista del referendumIl Comune ha disposto aperture straordinarie dell’ufficio dedicato al rilascio delle carte d’identità,con l’obiettivo di agevolare i cittadini ... statoquotidiano.it REFERENDUM SCRUTATORI Scrutatori per i referendum 2026, il Comune di Manfredonia: Nessuna pubblicazione online senza una norma che la consentaScrutatori per i referendum 2026, il Comune di Manfredonia: Nessuna pubblicazione online senza una norma che la consenta ... statoquotidiano.it