Effetto Messi boom sui social del Cornellà | oltre mezzo milione di follower in pochi giorni!

Il club di calcio di una squadra di quinta divisione spagnola ha visto crescere rapidamente il proprio seguito sui social media, superando i mezzo milione di follower in pochi giorni. La crescita è avvenuta a seguito dell'annuncio dell'acquisto di un nuovo giocatore, che ha generato un notevole interesse online. La squadra, che milita a livello amatoriale, ha registrato un aumento significativo di interazioni e visualizzazioni sui propri canali digitali.

È bastato l’annuncio ufficiale dell’acquisto da parte di Lionel Messi di un club di quinta divisione spagnola, l’Ue Cornellà, per scatenare i follower su Instagram. In un attimo la società che al massimo nella sua storia ha raggiunto la terza divisione ma che ha un settore giovanile che ha sfornato gente come il portiere dell’Arsenal David Raya, l’ex Inter Andrea Onana (oggi al Trabzonspor), il difensore del Barcellona Gerard Martin e Jordi Alba, leggenda dei blaugrana ed ex compagno di Messi al Barça e all'Inter Miami, ha raggiunto quota 656mila follower, una cifra superiore a nove squadre della Liga: Getafe (565), Espanyol (549), Maiorca (489), Elche (472), Osasuna (410), Real Oviedo (388), Rayo Vallecano (376), Levante (371) e Deportivo Alavés (240).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Effetto Messi, boom sui social del Cornellà: oltre mezzo milione di follower in pochi giorni! Notizie correlate Effetto Charlotte de Witte, boom social per Silvia Salis: nelle ultime 48 ore sorpasso a Elly Schlein per crescita di followerSorpasso, almeno sui social, della sindaca di Genova Silvia Salis sulla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Gianmarco Mazzi debutta al Turismo: pochi follower, niente selfie e una svolta sobria sui socialDa ieri mattina Gianmarco Mazzi, dopo aver giurato sulla Costituzione al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presenza...