Ballottaggio a Comacchio toto-consiglio | gli scenari futuri

A pochi giorni dal ballottaggio a Comacchio, si conoscono già le possibili composizioni del prossimo consiglio comunale. Le liste in corsa sono tre, con due candidate principali. La vittoria andrà alla coalizione che otterrà almeno 13 seggi sui 21 disponibili. I risultati definitivi saranno annunciati nella serata di domenica, dopo lo scrutinio di tutte le schede. La partecipazione alle urne si attesta intorno al 60%.

Ferrara, 4 giugno 2026 – A pochi giorni dal ballottaggio a Comacchio – si voterà domenica 7 e lunedì 8 giugno – sulla base delle preferenze ottenute dalle due coalizioni che si contenderanno la carico di sindaco a Comacchio per i prossimi cinque anni ecco l’ipotesi su chi sarebbero i 10 consiglieri nel caso di vittoria del candidato sostenuto dal centrodestra Samuele Bellotti o quelli se dovesse vincere il candidato sostenuto dal centrosinistra Walter Cavalieri Foschini. Se vince Samuele Bellotti: i probabili consiglieri. Nel consiglio comunale se vince Bellotti dovrebbero entrare i primi quattro candidati di Fratelli d’Italia, che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e sono: Tiziana Gelli (121), Dimitri Lama (99), Alessandro Mezzogori (65) Michele Tanese (78). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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