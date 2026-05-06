Inchiesta Giro d’Italia | quanto è costato portarlo in Umbria negli anni scorsi Gli scenari futuri

Negli ultimi anni, l'Umbria è stata protagonista del grande ciclismo internazionale, ospitando tappe e cronometro, tra cui quella di Foligno-Perugia vinta da Pogacar nel 2024 e la partenza da Terni nel 2023. Diverse città come Foligno, Spoleto, Gubbio, Norcia e Arrone sono state coinvolte nelle tappe del Giro d’Italia. Si è anche approfondito il costo sostenuto per portare l’evento nella regione negli anni scorsi e si analizzano ora gli scenari futuri.

Quelli recenti sono stati anni di protagonismo per l’Umbria nel grande ciclismo internazionale, dalla cronometro Foligno-Perugia vinta da Poga?ar nel 2024, alla partenza da Terni nel 2023, con tappe anche in città come Foligno, Spoleto, Gubbio, Norcia e Arrone. Nel 2026, però, non sono previsti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Tangenti nel settore dei rifiuti: assolti in appello Tamburrano e Lonoce Negli anni scorsi gli arrestiL’ex presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano, e l’imprenditore Pasquale Lonoce sono stati assolti in appello. Italia: scenari futuri, opportunità da sfruttare e inevitabili ritiri nel panorama attuale.Italia: scenari futuri, opportunità da sfruttare e inevitabili ritiri nel panorama attuale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inchiesta Giro d’Italia: quanto è costato portarlo in Umbria negli anni scorsi. Gli scenari futuri; Giro d'Italia, Roma ancora protagonista del 'Grande arrivo'; Fuorigioco con le escort: lo scandalo dei big di Serie A e il dramma delle ragazze in vetrina; Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Non si presenterà a interrogatorio, decisione mia. Inchiesta Giro d’Italia: quanto è costato portarlo in Umbria negli anni scorsi. Gli scenari futuriViaggio dentro l'organizzazione della Corsa Rosa tra spese, valutazioni e retroscena. Quest'anno niente passaggio nella nostra regione, ma come si riesce a portare una tappa nel proprio Comune? Ecco c ... perugiatoday.it Inchiesta sul giro di escort a Milano: alle feste una settantina di calciatoriAnsa: si tratta di giocatori di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. Nelle carte i nomi omissati, nessuno è indagato ... msn.com “Acqua in bocca” continua il suo giro di presentazioni ed è approdata anche al @liberhub_gianpierozaccaria di Altamura il 24 aprile! L’inchiesta finalista del #premiomorrione 2025 e vincitrice del Premio Libera Giovani 2025 realizzata da @dorafarina e @_r - facebook.com facebook Milano L’inchiesta sul giro di escort. Almeno 70 i calciatori che hanno partecipato alle feste. Tra loro anche giocatori di Milan, Inter, Juve, Sassuolo e Verona. Ancora da accertare se abbiano fruito del ‘servizio’ di escort e droga della risata. x.com