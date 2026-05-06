Ariano Irpino convegno Terrorismo e ordine democratico | l’insegnamento della storia gli scenari futuri

Il 8 maggio alle 10,30 si svolgerà presso l’Auditorium “Lina Wertmüller” di Ariano Irpino un convegno intitolato “Terrorismo e ordine democratico: l’insegnamento della storia, gli scenari futuri”. L’evento è stato organizzato dalla Questura di Avellino in collaborazione con l’ANPS, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato. All’incontro parteciperanno rappresentanti delle forze dell’ordine e altre figure istituzionali.

Il prossimo 8 maggio alle ore 10,30 presso l’Auditorium Comunale “Lina Wertmüller” di Ariano Iprino (Av), si terrà il convegno organizzato dalla Questura di Avellino in collaborazione con l’ANPS – Associazione Nazionale Polizia di Stato sez. “Ciriaco Di Roma” di Avellino dal titolo “Terrorismo e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Le ragioni del no, ad Ariano Irpino il convegno sul referendum sulla riforma della magistraturaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) A. Ariano Irpino, l'incontro dei Carabinieri con gli studenti della scuola primaria "San Francesco Saverio"In continuità con le attività di diffusione della “Cultura della legalità” tra le giovani generazioni da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Terrorismo e ordine democratico: convegno di grosso spessore ad Ariano. Diocesi: Ariano Irpino-Lacedonia, dal 28 al 31 agosto il convegno Organizzare la speranzaDopo un anno di ascolto – nel pieno del cammino sinodale – la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia si prepara a vivere il suo XLIII convegno diocesano sul tema Organizzare la speranza. L’appuntamento ... agensir.it Normanni in Italia, convegno internazionale ad Ariano IrpinoStudiosi da tutta Europa si confronteranno ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, sulla ricostruzione delle vicende storiche della prima generazione dei conquistatori normanni in Italia. Il ... ansa.it