Ballottaggi | 41 comuni e 6 capoluoghi decidono il futuro locale

In sei capoluoghi, i cittadini sono chiamati di nuovo alle urne per il secondo turno delle amministrative. In totale, si vota anche in 35 altri comuni, portando a 41 le amministrazioni locali interessate. La scelta tra i due candidati si svolge in diverse città, con l'esito che potrebbe determinare il futuro delle amministrazioni. Le alleanze non ufficializzate tra i candidati avranno un ruolo chiave nel risultato di alcuni ballottaggi.

Chi deciderà l'esito dei ballottaggi nei sei capoluoghi coinvolti? Come influenzeranno gli apparentamenti mancati il risultato ad Agrigento? Quali liste civiche sposteranno l'equilibrio a Lecco e Vigevano? Cosa accadrà alla stabilità delle giunte dopo queste votazioni??? In Breve Vigevano: il voto della lista vannacciana (14%) decide tra progressisti e Forza Italia. Agrigento: Sodano (39,1%) sfida Alonge (34,7%) senza l'appoggio di Luigi Gentile (14%). Arezzo: Com . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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