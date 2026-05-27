Sette sindaci al centrosinistra hanno ottenuto la vittoria al primo turno in diversi capoluoghi, tra cui Mantova, Prato, Pistoia, Salerno, Andria, Avellino e Enna. A Salerno, il candidato vincitore ha ottenuto il risultato senza il simbolo del partito di appartenenza. In altri capoluoghi, i risultati sono ancora in attesa dei ballottaggi, che decideranno i nuovi sindaci.

Sette sindaci al centrosinistra al primo turno: a Mantova, Prato, Pistoia, Salerno, Andria, Avellino, Enna (ma a Salerno Vincenzo De Luca stravince senza simbolo del Pd e senza l’appoggio di Avs e M5s che hanno schierato un loro candidato. Niente simbolo del Pd neppure a Enna a sostegno del vincitore Vladimiro Crisafulli). Tre al centrodestra ( Venezia, Reggio Calabria e Crotone ). Due capoluoghi ( Fermo e Messina ) dove si affermano candidati civici o di altri partiti. Questa la fotografia dopo le amministrative del 24 e 25 maggio nei diciotto capoluoghi di provincia al voto. In sei città la parola tornerà ai cittadini ai ballottaggi del 7 e 8 giugno: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Amministrative, la nuova mappa dei 18 capoluoghi: chi vince e chi perde in attesa dei ballottaggi

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