Ballando con le Stelle senza Selvaggia Lucarelli dovrà trovare un' altra strada Magari tornando alle origini
Il programma di Rai1 potrebbe cambiare formula con un nuovo cast di giurati, dopo l’assenza di Selvaggia Lucarelli. La produzione sta valutando un restyling della giuria, che potrebbe coinvolgere altri esperti e volti noti. L’obiettivo è trovare una nuova identità senza la presenza della giornalista. La trasmissione continuerà a essere trasmessa come previsto, ma si attendono aggiornamenti sulla composizione della giuria e sulla direzione futura del format.
Mentre Chi spiega che molto probabilmente Ballando con le Stelle approfitterà dell'uscita di Lucarelli per fare a meno anche di altri nomi storici, conservando solo quelli della presidentessa Carolyn Smith e Guillelmo Mariotto, è logico farsi una domanda: cosa è diventato Ballando rispetto a quello che era un tempo? L'impressione è che, negli ultimi anni, la giuria abbia preso più spazio rispetto ai concorrenti, lasciando che i progressi sulla pista passassero in secondo piano rispetto alle provocazioni e alle scaramucce con i giurati. In modo particolare con Lucarelli, considerando che sembrava che buona parte del cast fosse scelta più perché aveva un conto in sospeso con lei che per un reale interesse danzereccio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle le parole di Milly Carlucci
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