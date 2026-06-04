Ballando con le Stelle senza Selvaggia Lucarelli dovrà trovare un' altra strada Magari tornando alle origini

Da vanityfair.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il programma di Rai1 potrebbe cambiare formula con un nuovo cast di giurati, dopo l’assenza di Selvaggia Lucarelli. La produzione sta valutando un restyling della giuria, che potrebbe coinvolgere altri esperti e volti noti. L’obiettivo è trovare una nuova identità senza la presenza della giornalista. La trasmissione continuerà a essere trasmessa come previsto, ma si attendono aggiornamenti sulla composizione della giuria e sulla direzione futura del format.

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Mentre Chi spiega che molto probabilmente Ballando con le Stelle approfitterà dell'uscita di Lucarelli per fare a meno anche di altri nomi storici, conservando solo quelli della presidentessa Carolyn Smith e Guillelmo Mariotto, è logico farsi una domanda: cosa è diventato Ballando rispetto a quello che era un tempo? L'impressione è che, negli ultimi anni, la giuria abbia preso più spazio rispetto ai concorrenti, lasciando che i progressi sulla pista passassero in secondo piano rispetto alle provocazioni e alle scaramucce con i giurati. In modo particolare con Lucarelli, considerando che sembrava che buona parte del cast fosse scelta più perché aveva un conto in sospeso con lei che per un reale interesse danzereccio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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