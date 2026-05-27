Milly Carlucci ha annunciato che Selvaggia Lucarelli non prenderà parte a “Ballando con le Stelle” 2026. La decisione ha modificato il format dello show, che ora si presenta senza la presenza della opinionista. Lucarelli ha confermato la sua assenza attraverso i social, lasciando in sospeso i suoi impegni in altri programmi televisivi. La produzione sta cercando di riorganizzare la trasmissione, che perde un elemento centrale del cast. Nel frattempo, la partecipazione di Lucarelli all'Isola dei Famosi è stata confermata.

Selvaggia Lucarelli, tra l’Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle 2026: scenari sempre più incerti. Il futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli è sempre più al centro delle attenzioni, tra indiscrezioni, trattative e possibili cambi di rete. Il suo nome circola con insistenza tra Rai e Mediaset, alimentando l’ipotesi di un passaggio che potrebbe avere conseguenze importanti anche sul suo storico ruolo a Ballando con le Stelle. Da anni Selvaggia Lucarelli è uno dei volti più riconoscibili di Ballando con le Stelle, dove si è imposta per uno stile diretto, spesso tagliente, capace di accendere discussioni e rendere la giuria uno dei punti più seguiti del programma. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ballando con le Stelle, senza Selvaggia Lucarelli non è più lo stesso: l’enorme problema di Milly Carlucci

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Selvaggia Lucarelli affonda Milly Carlucci

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