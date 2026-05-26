BALLANDO CON LE STELLE | SELVAGGIA LUCARELLI FINALMENTE FUORI

Selvaggia Lucarelli non prenderà parte alla prossima stagione di Ballando con le Stelle. La decisione non è stata presa dalla conduttrice, che considera ogni membro della giuria come parte della famiglia, ma deriva da impegni lavorativi presso Mediaset. La giornalista non sarà quindi presente come giudice nel nuovo ciclo del programma. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta.

Ballando con le Stelle si “libera” di Selvaggia Lucarelli. Non per volontà di Milly Carlucci che considera ogni giurato come un familiare ma per i progetti in quel di Mediaset. Possiamo dire che la serratissima corte professionale di Pier Silvio Berlusconi alla nota giornalista sia un bel regalo per Ballando. Milly non ci vuole sentire ma più di una persona richiedeva un rinfrescamento della giuria. Il nome tanto amato dai social ma decisamente meno dal paese reale che segue Rai1 è quello della Lucarelli. Una giurata da cambiare. Ha più dato a Ballando o ha più ricevuto dallo show della Carlucci? Il bilancio sta nel mezzo anche se per molti, sempre la nicchia social, Lucarelli è stata la salvezza di Ballando. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Ballando con le Stelle Rivelato L'Anonimo! Selvaggia Lucarelli Smaschera Il Colpevole

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