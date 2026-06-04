Baldini ha descritto Esposito come un ragazzo umile che ha ringraziato il gruppo per essere stato accolto. Ha aggiunto che un giocatore così non dovrebbe essere perso dall’Italia. La sua prestazione ha portato alla vittoria contro il Lussemburgo, segnando il gol decisivo.

di Paolo Moramarco Baldini a Sky ha commentato la prestazione di Francesco Pio Esposito, marcatore del gol vittoria dell’Italia contro il Lussemburgo. Dopo il successo esterno per 1-0 dell’ Italia sul Lussemburgo, il ct Silvio Baldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull’atteggiamento della squadra e sull’importanza di sostenere i giovani talenti come Francesco Pio Esposito. GESTIONE DEI GIOVANI – «Questi sono ragazzi che bisogna saper aiutare. Oggi vedevo che c’era emozione, ma io ero più preoccupato del non essere utile a loro. Se chi li allena non fa confusione o demagogia, se non si cerca sempre il colpevole. lo ero sicuro che avrebbero fatto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Baldini a Sky su Esposito: «Ragazzo umile, ha ringraziato il gruppo per essere stato accettato. Uno così l’Italia non deve perderlo»

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