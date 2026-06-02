Alla vigilia della partita con il Lussemburgo, il tecnico della nazionale italiana ha definito il gruppo “stupendo”. Ha espresso soddisfazione per le prestazioni di Donnarumma e Pio Esposito, sottolineando di essere stato sorpreso positivamente da entrambi. Non sono state ruse dichiarazioni su possibili formazioni o strategie, ma un apprezzamento generale per l’atteggiamento della squadra in vista della sfida. La partita è prevista per la prossima giornata.

. Le parole del ct azzurro. L’ Italia Under 21 si prepara alle amichevoli in programma nel mese dei Mondiali, con la prima sfida contro il Lussemburgo. Il match si disputerà mercoledì 3 giugno alle 20.45 in casa dei biancorossi. Alla vigilia dell’incontro, il Commissario Tecnico Silvio Baldini ha parlato a Sky Sport delle sensazioni legate a un gruppo così giovane e del futuro della Nazionale. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le sensazioni del CT – Baldini ha sottolineato l’emozione provata sin dall’arrivo a Coverciano: « Sì, l’emozione c’è stata prima di arrivare a Coverciano, in quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Baldini alla vigilia di Lussemburgo Italia: «Gruppo stupendo, Donnarumma e Pio Esposito mi hanno sorpreso»

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