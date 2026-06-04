Bagnoli controlli dei Carabinieri | denunce e sequestri
Durante i controlli dei Carabinieri a Bagnoli, sono state effettuate sei segnalazioni per possesso di droga e tre denunce. Inoltre, è stata trovata una pistola a salve in un’aiuola di via Cupa Cinthia.
6 segnalazioni per droga, 3 denunce e rinvenuta una pistola a salve in un’aiuola di via Cupa Cinthia.. Servizio di alto impatto per i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli. Nel bilancio 6 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. 3 le persone denunciate. Una dovrà rispondere per porto abusivo d’armi perché nella propria autovettura nascondeva un bastone in legno di 70 centimetri. Un 33enne è stato denunciato perché sorpreso nel comune di Napoli nonostante per lui vigesse un divieto di ritorno nel comune. Denunciato anche un napoletano 52enne perché sorpreso nel fare il parcheggiatore abusivo. I militari durante i controlli hanno rivenuto anche una pistola a salve priva di tappo rosso nascosta tra le foglie di un’aiuola di via Cupa Cinthia all’altezza del civico 44, proprio difronte a una farmacia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Notizie e thread social correlati
Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, sequestri e fogli di viaDurante controlli straordinari, i Carabinieri hanno denunciato cinque persone, sequestrato droga e armi e applicato dieci fogli di via.
Napoli e Pozzuoli, controlli a tappeto: denunce, arresti e sequestri dei CarabinieriI Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari tra Napoli e Pozzuoli, durante i quali sono state identificate persone coinvolte in attività...
Temi più discussi: Napoli, controlli antidroga in via Coroglio: arrestati un 39enne e un 21enne; Bagnoli, tentano di rubare merce in un esercizio commerciale: arrestate due donne dalla Polizia; Bagnoli trovato in auto con pistola e bastone: denunciato; Bagnoli: tentano di rubare in un esercizio commerciale. Tratte in arresto dalla Polizia di Stato.
Nel corso dei controlli straordinari della Polizia di Stato, due persone sono state arrestate in via Coroglio, tra i quartieri Bagnoli e Fuorigrotta. Sequestrate dosi di ketamina, metanfetamina, anfetamina e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. facebook
Bagnoli trovato in auto con pistola e bastone: denunciatoControlli serrati nel quartiere di Bagnoli da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli. Nel mirino spacciatori, parcheggiatori abusivi e persone con precedenti, con il sequestro anche di u ... cronachedellacampania.it
Alto impatto nel quartiere di BagnoliServizio di alto impatto per i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli. Nel bilancio 6 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. napolivillage.com