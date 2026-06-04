Durante i controlli dei Carabinieri a Bagnoli, sono state effettuate sei segnalazioni per possesso di droga e tre denunce. Inoltre, è stata trovata una pistola a salve in un’aiuola di via Cupa Cinthia.

6 segnalazioni per droga, 3 denunce e rinvenuta una pistola a salve in un’aiuola di via Cupa Cinthia.. Servizio di alto impatto per i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli. Nel bilancio 6 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. 3 le persone denunciate. Una dovrà rispondere per porto abusivo d’armi perché nella propria autovettura nascondeva un bastone in legno di 70 centimetri. Un 33enne è stato denunciato perché sorpreso nel comune di Napoli nonostante per lui vigesse un divieto di ritorno nel comune. Denunciato anche un napoletano 52enne perché sorpreso nel fare il parcheggiatore abusivo. I militari durante i controlli hanno rivenuto anche una pistola a salve priva di tappo rosso nascosta tra le foglie di un’aiuola di via Cupa Cinthia all’altezza del civico 44, proprio difronte a una farmacia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bagnoli, controlli dei Carabinieri: denunce e sequestri

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