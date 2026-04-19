I Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari tra Napoli e Pozzuoli, durante i quali sono state identificate persone coinvolte in attività illecite. Sono state denunciate alcune persone per lavoro nero e sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e armi. Inoltre, sono stati individuati parcheggiatori abusivi e un individuo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. Le operazioni hanno portato anche a sequestri di vari materiali illeciti.

Controlli straordinari dei Carabinieri tra Napoli e Pozzuoli: denunce per lavoro nero, droga, armi, parcheggiatori abusivi e un arresto per spaccio. Controlli nei quartieri di Piscinola e Chiaiano. Controlli serrati dei Carabinieri in diversi quartieri di Napoli e nella vicina Pozzuoli, con un bilancio che comprende denunce, sequestri e un arresto per spaccio. Le operazioni sono partite da Piscinola e Chiaiano, dove i militari della compagnia Vomero hanno passato al setaccio le principali strade commerciali. In una macelleria è stato denunciato il titolare, sorpreso con un lavoratore in nero e accusato anche di furto di energia elettrica. Situazioni analoghe sono state riscontrate in un’altra macelleria, in una pizzeria e in una cornetteria, dove sono stati individuati complessivamente sei dipendenti irregolari.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli e Pozzuoli, controlli a tappeto: denunce, arresti e sequestri dei Carabinieri

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