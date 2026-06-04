Bagnini di salvataggio A Fano ce sono 48 in più

Abilitati 48 nuovi assistenti bagnanti Fin (Federazione italiana nuoto). Nei mesi scorsi la società Fanum Fortunae nuoto ha organizzato alla piscina "Nuotiamo" e lo stabilimento Bagni Crida un corso di formazione per assistenti bagnanti della Federazione italiana nuoto. Il corso lo hanno tenuto Roberto Tonelli e il suo collaboratore Vincenzo Maggi. "L’esame di abilitazione – fanno sapere gli organizzatori – si è svolto qualche giorno fa con ben 48 candidati tra i 16 e 28 anni, che hanno acquisito il brevetto da assistente bagnante per piscine, acque interne e mare. I nuovi assistenti sono stati formati per garantire una balneazione sicura nei tratti di mare di Fano e dintorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il futuro dei bagnini di salvataggio: assemblee CGIL in Riviera

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