Bagnini di salvataggio A Fano ce sono 48 in più

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Abilitati 48 nuovi assistenti bagnanti Fin (Federazione italiana nuoto). Nei mesi scorsi la società Fanum Fortunae nuoto ha organizzato alla piscina "Nuotiamo" e lo stabilimento Bagni Crida un corso di formazione per assistenti bagnanti della Federazione italiana nuoto. Il corso lo hanno tenuto Roberto Tonelli e il suo collaboratore Vincenzo Maggi. "L’esame di abilitazione – fanno sapere gli organizzatori – si è svolto qualche giorno fa con ben 48 candidati tra i 16 e 28 anni, che hanno acquisito il brevetto da assistente bagnante per piscine, acque interne e mare. I nuovi assistenti sono stati formati per garantire una balneazione sicura nei tratti di mare di Fano e dintorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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