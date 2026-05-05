Servizio di salvataggio sulle spiagge baresi | bagnini a Pane e Pomodoro e San Girolamo

Nei prossimi giorni, sulle spiagge pubbliche di Pane e Pomodoro e San Girolamo a Bari, saranno attivati i servizi di salvataggio in mare. Le operazioni riguardano le aree di balneazione frequentate da turisti e residenti, che potranno usufruire di personale specializzato durante le ore di maggiore affluenza. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza dei bagnanti durante la stagione balneare.

Saranno attivati nei prossimi giorni i servizi di salvataggio in mare sulle spiagge pubbliche di Pane e Pomodoro e San Girolamo a Bari. Il Comune spiega che l'organizzazione del salvamento in mare, finanziata con appalto biennale per le stagioni 20252026 e curata dal Settore Protezione civile e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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