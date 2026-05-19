I bagnini dovranno rispettare un nuovo limite di due settimane in meno per l’obbligo di salvataggio, ma i problemi legati alla sicurezza in spiaggia non sono ancora risolti. Durante l’incontro in Regione, convocato ieri, si è raggiunta una qualche forma di accordo, anche se parziale. La questione riguarda le norme che regolano l’attività di salvataggio in acqua, con alcuni rappresentanti che chiedono interventi più sostanziali per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Fumata bianca, ma a metà. Dall’incontro che si è tenuto ieri in Regione, convocato dal vicepresidente e assessore al Demanio marittimo Enrico Rossi, alla presenza dell’Autorità regionale marittima, dei Sindaci e dei rappresentanti della categoria dei balneari, è stato confermato il posticipo al 30 maggio dell’obbligo della presenza dei bagnini di salvataggio sulla torrette e l’anticipo della dismissione dei presìdi al 7 settembre. Ovvero gli stabilimenti balneari potranno stare aperti per attività di elioterapia una settimana in più rispetto al termine del 23 maggio indicato nell’ ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di porto la scorsa settimana e il servizio potrà essere dismesso con 7 giorni d’anticipo rispetto all’indicazione del 13 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagnini, un contentino. L’obbligo del salvataggio s’accorcia di 2 settimane. Ma i problemi restano

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