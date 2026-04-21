Durante controlli condotti dalla Guardia di Finanza in cinque circoli ricreativi della città, sono state scoperte slot machine non collegate alla rete ufficiale. Da queste verifiche è emerso un prelievo unico erariale non versato che supera gli otto milioni di euro. La scoperta riguarda un sistema di gioco che non avrebbe versato le tasse dovute allo Stato, evidenziando una situazione di irregolarità nel settore del gioco d’azzardo locale.

Tarantini Time Quotidiano Supera gli 8 milioni di euro il prelievo unico erariale non versato emerso a seguito di controlli della Guardia di Finanza di Taranto in cinque circoli ricreativi della città, dove sarebbero state utilizzate slot machine non collegate alla rete ufficiale. L’attività ispettiva, condotta nell’ambito di un piano contro il gioco illegale, ha coinvolto i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo Taranto, portando al sequestro di 33 apparecchi da intrattenimento e alla segnalazione di cinque persone. Secondo quanto ricostruito, le macchine individuate non risultavano connesse al sistema telematico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, impedendo la corretta registrazione delle giocate.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Slot non collegate alla rete, scoperta evasione da oltre 8 milioni

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