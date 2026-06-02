La casita vip del tour di Bad Bunny finisce in tribunale Il proprietario dell’immobile | Voglio 6 milioni di dollari Tra gli ospiti anche Chiara Ferragni con il fidanzato

Da ilfattoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una casa in stile portoricano ricostruita su un palco dove vip e fan selezionati si scatenano a pochi passi da Bad Bunny e dentro cui si svolge il secondo atto del concerto. La ‘casita’, così è chiamata, è uno degli elementi più particolari nella scenografia del DeBì Tirar Mas Fotos World Tour del rapper. Adesso, però, è diventata oggetto di una disputa giudiziaria. Roman Carrasco Delgado, 84 anni e proprietario dell’abitazione originale a Humacao (Porto Rico), ha chiesto all’artista e ad alcune società della produzione un risarcimento di sei milioni di dollari. A sua detta, il riferimento dell’immobile originale doveva essere usato solo per il cortometraggio di 11 minuti che ha accompagnato l’uscita dell’album nel 2025, ma non per fini commerciali legati a tour, merchandising e promozione del disco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La “casita vip” del tour di Bad Bunny finisce in tribunale. Il proprietario dell’immobile: “Voglio 6 milioni di dollari”. Tra gli ospiti anche Chiara Ferragni con il fidanzato
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