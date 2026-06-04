Backrooms il regista Kane Parsons attacca l’IA | È un sintomo del degrado culturale ed economico
Un regista di 20 anni ha criticato l'intelligenza artificiale, definendola un segno di degrado culturale ed economico. La sua opinione si inserisce nel dibattito a Hollywood sul ruolo dell’IA nel settore cinematografico. Parsons ha già raggiunto un riconoscimento importante nel suo campo, nonostante la giovane età. La discussione pubblica sull’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema continua a coinvolgere professionisti e critici.
A Hollywood il dibattito sull'intelligenza artificiale sembra ormai impossibile da evitare. Tra le voci più critiche degli ultimi giorni spicca quella di Kane Parsons, autore che, a soli vent'anni, ha già conquistato un primato che molti professionisti inseguono per un'intera carriera. Dopo essere diventato il più giovane regista della storia di A24, Kane Parsons prende posizione contro l'intelligenza artificiale generativa. Per il creatore di Backrooms, l'IA rischia di impoverire la creatività e rappresenta un problema culturale prima ancora che tecnologico. Kane Parsons contro l'intelligenza artificiale: "Fa perdere il senso stesso della... 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’incubo digitale di Kane Parsons: Backrooms conquista il cinema
Kane Parsons: "Backrooms? Nonostante tutto, noi possiamo ancora vedere il sole". IntervistaKane Parsons, giovane regista, ha recentemente parlato delle sue esperienze nel portare sul grande schermo le ambientazioni delle backrooms, un tema...
Temi più discussi: Nelle ‘Backrooms’ con Kane Parsons; Il ragazzo che ha creato i Backrooms — conosci il più giovane regista di A24, Kane Parsons; Backrooms, l’inconscio di un non luogo e il doppio della realtà; Backrooms, recensione: l’incubo virale del web diventa un horror A24.
Backrooms supera i 100 milioni in pochi giorni e trasforma l’horror nato su YouTube nel nuovo fenomeno A24 Backrooms è diventato il nuovo caso horror del 2026. Il film A24 diretto da Kane Parsons, regista diventato famoso grazie ai suoi video su YouTube, facebook
Deadline ha annunciato che Backrooms 2 è ufficialmente in lavorazione. Il regista Kane Parsons sta cercando uno sceneggiatore con cui collaborare per il sequel. x.com
Il regista delle Backrooms Kane Parsons sta diventando il primo regista horror di Hollywood della Gen Z reddit
Dietro Backrooms c'è una serie TV disturbante che ha ossessionato Kane ParsonsIl regista dell'horror movie che sta sbancando al boxoffice ha rivelato una delle sue influenze più sorprendenti, una serie capace di lasciare un segno profondo nel tono del film. movieplayer.it
Backrooms 2, Kane Parsons al lavoro sul sequel del film horror campione d'incassi: è lui il regista più giovane a sfondare quota 100 milioniIl desiderio di espandere l'universo narrativo delle Backrooms c'era già, ma il successo al botteghino ha accelerato le discussioni ... libero.it