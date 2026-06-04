Backrooms il regista Kane Parsons attacca l’IA | È un sintomo del degrado culturale ed economico

Notizia in breve

Un regista di 20 anni ha criticato l'intelligenza artificiale, definendola un segno di degrado culturale ed economico. La sua opinione si inserisce nel dibattito a Hollywood sul ruolo dell’IA nel settore cinematografico. Parsons ha già raggiunto un riconoscimento importante nel suo campo, nonostante la giovane età. La discussione pubblica sull’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema continua a coinvolgere professionisti e critici.