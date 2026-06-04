Due bambini di 11 anni sono stati minacciati e rapinati delle biciclette in un parco di Borgo Panigale. Secondo quanto riferito, alcuni giovani hanno avvicinato le vittime con la richiesta di prestare le bici, ma successivamente hanno usato un manganello per minacciarle e portare via le biciclette. L’episodio si è verificato nel parco Cavina e sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Bologna, 4 giugno 2026 – “Mi presti la tua bici, che faccio un giro?”. Una richiesta che pare innocua, ma che si è trasformata in un episodio di insicurezza e bullismo a danno di due undicenni che, nel parco Cavina di Borgo Panigale, sono stati derubati delle loro biciclette. Solo una, con l’intervento di giovani e adulti che erano nell’area verde di via Martin Luther King, è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Sul posto è intervenuta la polizia, intenta a chiarire i contorni di una vicenda che affonda le radici nel disagio giovanile. Tra le 18 e le 19, i due bambini si trovavano al parco da soli. La richiesta minacciosa, poi spunta un manganello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baby ladri col manganello. “I nostri figli di 11 anni minacciati e rapinati delle biciclette”

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Baby gang arrestato, il video dell'operazione dei Carabinieri

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