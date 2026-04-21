Docenti lontani dai figli il Comitato | Estendere la deroga fino a 16 anni nella assegnazioni provvisorie Dobbiamo seguire i nostri figli nel percorso scolastico

Migliaia di insegnanti devono trascorrere periodi prolungati lontano dai propri figli, anche quando sono ancora in età di obbligo scolastico. Il Comitato ha richiesto di estendere la deroga per le assegnazioni provvisorie fino ai 16 anni, affinché i docenti possano seguire meglio il percorso scolastico dei figli. La proposta mira a consentire alle famiglie di mantenere un legame più stretto durante le fasi cruciali della crescita e dell’istruzione.

Sono “ migliaia i docenti costretti a vivere e lavorare lontano dai propri figli ”, anche quando questi sono ancora in età di obbligo scolastico. Parte da questa premessa la segnalazione inviata alla redazione dal Comitato Docenti Immobilizzati, che richiama l’attenzione su una criticità normativa in vista del prossimo rinnovo del CCNI sulle assegnazioni provvisorie 20262027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Assegnazioni provvisorie docenti, deroga per figli tra 15 e 16 anni. Petizione"Le disposizioni normative hanno privilegiato la tutela degli anziani, lasciando in secondo piano le esigenze dei nostri bambini. Mobilità, ricongiungimento a genitore ultra sessantacinquenne e figli più grandi di 14 anni: chiederemo deroga per assegnazioni provvisorie e modifiche al ContrattoSottoscritto CCNI 2025-2028 sulla mobilità del personale scolastico: sono previste deroghe ai vincoli triennali per docenti vincolati con figli under... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Docenti lontani da casa, assegnazione provvisoria per chi ha genitori over 65: cosa cambia con il decreto Pnrr; Per i docenti fuorisede arriva la possibilità di ottenere l’assegnazione provvisoria per assistere i genitori over65; Armonizzazione obbligo scolastico (L. 296/2006) e deroghe per ASSEGNAZIONE PROVVISORIA NEL CCNI 2026/27; Docenti immobilizzati: obbligati per legge a seguire i figli, ma costretti a lavorare a centinaia di chilometri da casa. Il paradosso dei docenti immobilizzati: obbligati a occuparsi dei figli, ma lavorando a distanzaSono migliaia i docenti costretti a vivere e lavorare lontano dai propri figli, anche quando questi sono ancora in pieno obbligo scolastico.Il Comitato Docenti Immobilizzati intende denunciare pubblic ... tecnicadellascuola.it Docenti lontani da casa, assegnazione provvisoria per chi ha genitori over 65: cosa cambia con il decreto PnrrVia libera in Commissione a una misura non ancora definitiva: assegnazione annuale per avvicinarsi ai genitori over 65, senza modificare la sede di titolarità. Anief: «Resta il nodo figli fino a 16 an ... corriere.it “A Corto di Costituzione": 700 tra studenti e docenti a"Scuola di Cinema & Cittadinanza”* _Rete Cinema Sociale coinvolge cinque regioni italiane con set, laboratori e officine di diritti_ Dal 23 gennaio scorso, in cinque scuole di Lazio, Campania e Puglia, la - facebook.com facebook