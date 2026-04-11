Due giovani pestati e rapinati da una baby gang in borgo Antini | denunciati quattro giovani tra i 15 e i 16 anni

In borgo Antini, quattro giovani tra i 15 e i 16 anni sono stati denunciati dopo aver aggredito e rapinato un gruppo di sei persone. Secondo quanto riferito, i quattro avevano fermato i loro coetanei, chiedendo insistentemente soldi e sigarette, prima di colpirli con calci, pugni e schiaffi. Durante l’intervento, sono stati sottratti un cellulare e una sigaretta elettronica.

Hanno bloccato un gruppetto di sei giovani e, dopo avergli chiesto insistentemente soldi e sigarette, hanno aggredito due di loro con calci, pugni e schiaffi, rubando un cellulare e una sigaretta elettronica. Quattro giovani tra i 15 e i 16 anni sono stati individuati e denunciati, grazie al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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