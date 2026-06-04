Azienda Zero | utile di 529 milioni tra dubbi sui debiti delle Ulss
Azienda Zero ha registrato un utile di 529 milioni di euro. Restano però dubbi sull’utilizzo di questa somma, in particolare riguardo ai debiti delle Ulss. Nel frattempo, l’Azienda Ospedaliera di Verona ha chiuso il bilancio con un deficit di 93 milioni di euro. La relazione finanziaria non chiarisce come siano gestiti i fondi generati dall’utile e se siano destinati a coprire le perdite delle altre strutture sanitarie.
Come vengono usati i 529 milioni di utile per coprire i debiti?. Perché l'Azienda Ospedaliera di Verona registra un deficit di 93 milioni?. Chi gestisce i medici a gettone nei pronto soccorso veneti?. Quali problemi tecnici del software Sio bloccano le prestazioni ambulatoriali?.? In Breve Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona registra un deficit di 93 milioni di euro.. Il software Sio presenta criticità operative dal collaudo di agosto 2025.. Chiara Luisetto denuncia voragini superiori a 500 milioni nelle singole Ulss.. Patrimonio netto positivo di Azienda Zero pari a 808.691.019,98 euro.. Il bilancio di Azienda Zero approvato in Commissione tra dubbi sui debiti e criticità ospedaliere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Yellow Belt | Ninja Belt Series | The People You Can't Afford to Lose
Notizie e thread social correlati
Società della Salute: Valettini resta in carica tra debiti e dubbiValettini rimane in carica alla guida della Società della Salute, nonostante le sue dimissioni annunciate.
Ulss 5, Visentin nuovo direttore amministrativo ‘Contributo alla crescita della nostra azienda’Il 16 maggio 2026, presso l’Ulss 5 Polesana, è stato annunciato che Massimo Visentin ricoprirà il ruolo di direttore amministrativo.
Temi più discussi: VENEZIA : Chiara Luisetto (Pd),Bilancio Azienda Zero, dalle Ulss venete buco di oltre 500 milioni di euro: segno allarmante di un sistema che non si è tradotto in efficienza; Pronto soccorso di Catanzaro alla ricerca di otto medici: l’estate alle porte e l’azienda pubblica l’avviso per sei mesi · catanzarochannel.it; Zero Trust ransomware, come rendere la tua azienda un bersaglio difficile per i criminali informatici; Tumori cerebrali rari: glioma IDH-mutato: nasce un nuovo modello di presa in carico.
Concorsi di Azienda Zero per oss e infermieri, altissima partecipazione in Calabria: 2700 candidati per 525 posti https://www.ecodellalocride.it/news/concorsi-di-azienda-zero-per-oss-e-infermieri-altissima-partecipazione-in-calabria-2700-candidati-per-525- facebook
Secondo la stampa locale, Samsung è solo la seconda azienda nota per aver siglato un accordo di compartecipazione agli utili con i lavoratori dell’IA. x.com
Massimo D'Angelo nuovo direttore di Azienda Zero, Adriano Leli del Sant'AnnaLa Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, ha nominato oggi i nuovi direttori di Azienda Zero, Massimo D'Angelo, e dell'Azienda ospedaliera Oirm- Sant ... ansa.it
Sanità, è online il nuovo sito di Azienda zeroÈ online il nuovo sito di Azienda Zero realizzato seguendo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che definiscono gli standard per la chiarezza, la trasparenza e l'accessibilità dei ... ansa.it