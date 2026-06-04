Azienda Zero | utile di 529 milioni tra dubbi sui debiti delle Ulss

Notizia in breve

Azienda Zero ha registrato un utile di 529 milioni di euro. Restano però dubbi sull’utilizzo di questa somma, in particolare riguardo ai debiti delle Ulss. Nel frattempo, l’Azienda Ospedaliera di Verona ha chiuso il bilancio con un deficit di 93 milioni di euro. La relazione finanziaria non chiarisce come siano gestiti i fondi generati dall’utile e se siano destinati a coprire le perdite delle altre strutture sanitarie.