Valettini rimane in carica alla guida della Società della Salute, nonostante le sue dimissioni annunciate. La società ha accumulato debiti, con alcuni comuni che devono ancora saldare le quote previste per il 2025. La situazione finanziaria e le incertezze sulla gestione sono al centro delle discussioni interne, mentre il dirigente non ha ancora formalizzato le dimissioni ufficiali.

? Punti chiave Perché Valettini non ha ancora rassegnato le dimissioni annunciate?. Quali comuni hanno accumulato i debiti per le quote 2025?. Come influisce la triplice carica del presidente sui servizi sanitari?. Chi pagherà i centinaia di migliaia di euro mancanti?.? In Breve Elisabetta Sordi segnala ritardi nei pagamenti delle quote 2025 per centinaia di migliaia di euro.. Comuni di Aulla, Pontremoli e Villafranca risultano morosi verso la Società della Salute.. Triplice incarico di Valettini come sindaco di Aulla e presidente provinciale crea criticità gestionali.. Mancati versamenti comunali rischiano di ridurre i servizi socio-sanitari per i cittadini della Lunigiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Società della Salute: Valettini resta in carica tra debiti e dubbi

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